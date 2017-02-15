AFP

Ни одна команда в истории еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча

Ни одна команда в истории еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча
Eurosport

47 мин. назад

Лео, у нас проблемы.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» каталонцы сгорели парижанам со счетом 0:4. Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария оформил дубль, Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер заколотили по одному мячу.

Еще ни одной команде в истории еврокубков не удавалось отыграться с 0:4 после первого тайма. Попыток сделать камбек было 185

  • Самый крупный счет, с которого команды в еврокубках отыгрывались, – 1:4.
  • В сезоне-2003/04 «Депортиво» проиграл в первом матче 1/4 финала «Милану» со счетом 1:4, но разгромил итальянцев со счетом 4:0 в ответной встрече и вышел в полуфинал.

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