Французский поцелуй. Как Эмери вдохнул в «ПСЖ» страсть и разорвал «Барсу» в плей-офф Лиги чемпионов

Любовь – сложная химия. Кого-то сшибает с ног одним взглядом, а кому-то нужны месяцы и годы, чтобы понять – да вот же она, нужно было только разглядеть. Полгода у Унаи Эмери с «ПСЖ» было что-то похожее на неразделенную любовь со «Спартаком». Выигравшие при Лоране Блане чемпионат с перевесом в 31 очко парижане скособочились за спинами «Ниццы» и «Монако», а в декабре слили первое место «Арсеналу» на групповом этапе Лиги чемпионов домашней ничьей 2:2 с «Лудогорцем».

Французские журналисты, прикладывая Эмери похлеще Дзюбы, выпихивали тренера в отставку, но испанец и долго ни на кого не смотревшая после расставания со Златаном избалованная и строптивая парижанка решили еще поработать над отношениями. Постепенно эндорфины пошли, фантазия забурлила, и «ПСЖ» перед «Барселоной» выдал серию из 12 матчей без поражений при одной ничьей.

Париж, витающий в воздухе запах весны и годами копившаяся неудовлетворенность от неудачных попыток устроить романтическое путешествие в финал Лиги чемпионов, зажгли игроков «ПСЖ». На фоне сытых и довольных жизнью каталонцев они выглядели блудливыми и голодными кошками, не дававшими болельщикам заснуть ни на секунду. Хозяева рычали и царапались с невероятным остервенением – нанесшая всего один удар в створ чужих ворот за матч «Барселона» запросто могла выхватить четыре мяча еще до перерыва.

До 14 февраля Эмери выиграл лишь одну игру против «Барселоны» из 23-х во всех турнирах, но это был его день. Безумный прессинг парижан превратил каталонскую машину в бесполезную груду металлолома. Серхи Роберто выглядел на фоне реактивного Дракслера потрепанным и запыхавшимся койотом, а измученные травмами Иньеста с Бускетсом будто попали на съемки «Форсажа-5», где им выдали по горбатому «Запорожцу». Весь матч сквозила мысль: «Так не бывает, сейчас они сдуются и «Барса» всех отметелит». Ничего подобного – «ПСЖ» кочегарил до конца матча.

Количество голов MSN давно перевалило за сотню, но на «Парк де Пренс» каталонские короли выглядели беспомощно – позаботилась совершенная парижская система безопасности MRV (Матюиди-Рабио-Верратти), лишившая пространства и конфисковавшая мяч. Сложно вспомнить игру, когда бы Месси ни разу за 90 минут не коснулся мяча в чужой штрафной. В Париже аргентинцу и пикнуть не дали.

Верратти мгновенно находил адресат возле штрафной, сгенерировав два первых гола для Ди Марии и Дракслера. Аргентинец роскошным ударом со штрафного поздравил себя с 29-летием, а немец установил достижение: Юлиан забивал за «ПСЖ» в дебютных матчах в Лиге-1, Кубке Франции, а теперь и Лиге чемпионов.

Луис Энрике был в таком шоке, что забыл в перерыве сделать очевидные замены – провалившие игру Андре Гомиш и Серхи Роберто ушли с поля, когда уже все было решено. Каталонцы спешили, снова и снова обрезались, а тренер «Барселоны» безучастно стоял с видом кардинала Ришельё после очередной неудавшейся интриги. Понимая, что у «ПСЖ» идет игра, при счете 2:0 Энрике посчитал зазорным выкатывать автобус, по сути, превратив в формальность ответный матч 8 марта.

В концовке парижане вполне могли надругаться над «Барсой» пятым голом, но вместо этого издевались другим особо изощренным образом – заставляли соперников горбатиться в отборе. Рабио отлично проиллюстрировал беспомощность каталонцев, когда пробросил мяч между ног Ракитичу и получил по ногам. Ответить другим способом игроки «Барселоны» оказались не в состоянии – настроившись на «ПСЖ», как на какой-нибудь «Алавес», каталонцы в шестой раз в истории получили четыре мяча в свои ворота в Лиге чемпионов. В последний раз «Барса» так выгребала от «Баварии» в 2013-м.

После вливания арабских денег у «ПСЖ» всегда был потрясающий состав, лидеры, принесшие несколько знаковых побед. Не хватало лишь такого экспрессивного тренера как Эмери, который на каждое действие команды реагирует вулканом эмоций, а не шелестит в кармане фантиками от чупа-чупсов. Команда ловит флюиды Унаи, это помогает ей вырабатывать адреналин и рвать. Благодаря Эмери Париж наконец-то стал местом, где теперь живет не только любовь, но и страсть.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Битва экстрасенса. Проклятие, убившее «Сити» в игре Кубка Англии с аутсайдером четвертого дивизиона

Арт и шок. Главный талант НФЛ, который сошел с ума на ставках и переехал в тюрьму