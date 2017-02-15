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«ПСЖ» – шестая команда Лиги чемпионов, забившая «Барселоне» 4 мяча
Парижане выдали лучший матч в жизни клуба.
«ПСЖ» стал шестым клубом в истории ЛЧ, которому удалось забить каталонцам 4 мяча в одном матче. Ранее это получалось у «Милана», киевского «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».
- За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.
- Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» завершился со счетом 4:0.
- Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».
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