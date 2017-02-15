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«ПСЖ» – шестая команда Лиги чемпионов, забившая «Барселоне» 4 мяча

«ПСЖ» – шестая команда Лиги чемпионов, забившая «Барселоне» 4 мяча
Eurosport

27 мин. назад

Парижане выдали лучший матч в жизни клуба.

«ПСЖ» стал шестым клубом в истории ЛЧ, которому удалось забить каталонцам 4 мяча в одном матче. Ранее это получалось у «Милана», киевского «Динамо», «Валенсии», «Челси» и «Баварии».

  • За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.
  • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» завершился со счетом 4:0.
  • Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

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