Луис Энрике: «Не теряю надежды – «Барселоне» надо забить «ПСЖ» 5 мячей»

«Все просто: соперник был сильнее и с мячом, и без него. «ПСЖ» выигрывал единоборства, играл эффективнее, а результат полностью отображает произошедшее на поле. Не думаю, что здесь нужно много объяснений. Это спорт, без проблем в нем не бывает.

Виноват тренер. Игроки те же, а раньше они выигрывали. Ответственность за поражение беру на себя.

После первого тайма сложилась сложная ситуация. Мы попытались вернуться в игру, но получили сначала третий гол, а потом – четвертый. «ПСЖ» ничем не удивил. Мы обсуждали их прессинг перед матчем, но это не значит, что мы смогли бы с ним справиться. Но я не теряю надежды. Мы должны забить пять мячей. Я полностью уверен в своих парнях», – цитирует Энрике Goal.

Ни одна команда в истории плей-офф еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.

За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился со счетом 4:0.

Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

Должен ли Энрике подать в отставку? Опрос 249 голосов Да, прямо сейчас Нет, надо сражаться до конца Да, если не пройдет «ПСЖ» Должен ли Энрике подать в отставку? Да, прямо сейчас Да, прямо сейчас Нет, надо сражаться до конца Нет, надо сражаться до конца Да, если не пройдет «ПСЖ» Да, если не пройдет «ПСЖ» 249 голосов Должен ли Энрике подать в отставку? Да, прямо сейчас Да, прямо сейчас Нет, надо сражаться до конца Нет, надо сражаться до конца Да, если не пройдет «ПСЖ» Да, если не пройдет «ПСЖ» 249 голосов poll Должен ли Энрике подать в отставку? Да, прямо сейчас Да, прямо сейчас Нет, надо сражаться до конца Нет, надо сражаться до конца Да, если не пройдет «ПСЖ» Да, если не пройдет «ПСЖ» 249 голосов poll Должен ли Энрике подать в отставку? Да, прямо сейчас Да, прямо сейчас Нет, надо сражаться до конца Нет, надо сражаться до конца Да, если не пройдет «ПСЖ» Да, если не пройдет «ПСЖ» 249 голосов Должен ли Энрике подать в отставку? Да, прямо сейчас Да, прямо сейчас Нет, надо сражаться до конца Нет, надо сражаться до конца Да, если не пройдет «ПСЖ» Да, если не пройдет «ПСЖ» 249 голосов

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