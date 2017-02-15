AFP

Луис Энрике: «Не теряю надежды – «Барселоне» надо забить «ПСЖ» 5 мячей»

Энрике: «Не теряю надежды – «Барселоне» надо забить 5 мячей»
Eurosport

33 мин. назад

Парижский клуб ничем не удивил главного тренера каталонцев.

«Все просто: соперник был сильнее и с мячом, и без него. «ПСЖ» выигрывал единоборства, играл эффективнее, а результат полностью отображает произошедшее на поле. Не думаю, что здесь нужно много объяснений. Это спорт, без проблем в нем не бывает.

Виноват тренер. Игроки те же, а раньше они выигрывали. Ответственность за поражение беру на себя.

После первого тайма сложилась сложная ситуация. Мы попытались вернуться в игру, но получили сначала третий гол, а потом – четвертый. «ПСЖ» ничем не удивил. Мы обсуждали их прессинг перед матчем, но это не значит, что мы смогли бы с ним справиться. Но я не теряю надежды. Мы должны забить пять мячей. Я полностью уверен в своих парнях», – цитирует Энрике Goal.

  • Ни одна команда в истории плей-офф еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.
  • За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.
  • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился со счетом 4:0.
  • Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

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Нет, надо сражаться до концаНет, надо сражаться до конца
Да, если не пройдет «ПСЖ»Да, если не пройдет «ПСЖ»
249 голосов

Должен ли Энрике подать в отставку?

Да, прямо сейчасДа, прямо сейчас
Нет, надо сражаться до концаНет, надо сражаться до конца
Да, если не пройдет «ПСЖ»Да, если не пройдет «ПСЖ»
249 голосов

pollДолжен ли Энрике подать в отставку?

Да, прямо сейчасДа, прямо сейчас
Нет, надо сражаться до концаНет, надо сражаться до конца
Да, если не пройдет «ПСЖ»Да, если не пройдет «ПСЖ»
249 голосов
poll

Должен ли Энрике подать в отставку?

Да, прямо сейчасДа, прямо сейчас
Нет, надо сражаться до концаНет, надо сражаться до конца
Да, если не пройдет «ПСЖ»Да, если не пройдет «ПСЖ»
249 голосов

Должен ли Энрике подать в отставку?

Да, прямо сейчасДа, прямо сейчас
Нет, надо сражаться до концаНет, надо сражаться до конца
Да, если не пройдет «ПСЖ»Да, если не пройдет «ПСЖ»
249 голосов

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