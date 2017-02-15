AFP
Луис Энрике: «Не теряю надежды – «Барселоне» надо забить «ПСЖ» 5 мячей»
Парижский клуб ничем не удивил главного тренера каталонцев.
«Все просто: соперник был сильнее и с мячом, и без него. «ПСЖ» выигрывал единоборства, играл эффективнее, а результат полностью отображает произошедшее на поле. Не думаю, что здесь нужно много объяснений. Это спорт, без проблем в нем не бывает.
Виноват тренер. Игроки те же, а раньше они выигрывали. Ответственность за поражение беру на себя.
После первого тайма сложилась сложная ситуация. Мы попытались вернуться в игру, но получили сначала третий гол, а потом – четвертый. «ПСЖ» ничем не удивил. Мы обсуждали их прессинг перед матчем, но это не значит, что мы смогли бы с ним справиться. Но я не теряю надежды. Мы должны забить пять мячей. Я полностью уверен в своих парнях», – цитирует Энрике Goal.
- Ни одна команда в истории плей-офф еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.
- За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.
- Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился со счетом 4:0.
- Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».