«Реал» – «Наполи»: перед матчем

«Реал» серьезно настроен на защиту титула, но «Мадриду» достался невероятно неудобный соперник. «Наполи», как и любая итальянская команда, будет играть на контратаках, но это не означает, что парни Сарри сосредоточатся только на обороне. Неаполитанцы обладают грозным и быстрым нападением, а троица Мертенс–Инсинье–Кальехон может вскрыть любую защиту (и не раз). Отдельного внимания заслуживает бельгиец, который внезапно ворвался в топ бомбардиров Серии А: в активе Дриса 16 мячей (это лишь на 2 меньше, чем у Джеко и Игуаина).

После обрыва 40-матчевой серии без поражений у «Реала» вдруг начались проблемы. Мадридцы ни разу за два матча не обыграли «Сельту» в Кубке Испании и подпустили «Барселону» в Примере на расстояние одного очка (правда, у Зизу есть пара матча в запасе). Последний тур в чемпионате тоже получился для «Мадрида» непростым: худшая команда турнира «Осасуна» едва не оторвала у фаворита ничью.

Не в лучшей форме и Криштиану: португалец не забивал в ЛЧ уже 433 минут. Это самая длинная голевая засуха для Роналду в Испании.

«Наполи» набрал страшный ход в Серии А и в 10 последних матчах добыл 8 побед (при двух ничьих). Но небольшой спад в середине сезона не позволяет команде Сарри бороться за титул: отмороженный «Ювентус» оторвался уже на 9 баллов.

Зато у «Наполи» нет проблем с составом: в Мадрид поехал даже Милик, залечивший кресты. У Зидана кадровые дела тоже наладились: в лазарете только Данило, получивший тяжелую травму голеностопа в игре с «Осасуной». С основой тренировался и Гарет Бэйл, но после солидного отсутствия валлиец не впечатлил Зизу, который не включил форварда в заявку. А еще со старшаками потел Энцо Зидан, но и его не будет даже на скамейке «Сантьяго Бернабеу».

Кто что сказал

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Первый матч пройдет дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же. «Наполи» показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется с работой. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это дело не одного дня. Хорошо, что наши ребята восстановились после травм». (официальный сайт УЕФА)

Лука Модрич, полузащитник «Реала»: «Рад, что приближаюсь к 200-му матчу за «Мадрид», но надеюсь сыграть еще больше встреч за эту команду. За это время я вырос как игрок и как человек. Каждый день мне помогают прогрессировать отличные футболисты и тренеры. Я очень доволен тем, чего мне удалось достичь, и не хочу останавливаться».

Маурицио Сарри, главный тренер «Наполи»: «Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Эта арена непроста для гостей, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. «Реал» привык побеждать дома, но это потому, что у них отличная команда, а не из-за «Сантьяго Бернабеу». У нас уже были непростые матчи в ЛЧ. Например, против «Бешикташа» в Турции. Но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле».

Хосе Кальехон, полузащитник «Наполи»: «У меня здесь немало друзей: Рамос, Мората, Карвахаль, Начо. Мы видимся и в сборной. Успел поговорить с Криштиану, так что связь с игроками «Реала» поддерживаем. Если не проиграем, это будет хороший результат. Хотим и гол забить, что важно с прицелом на ответную игру. Хотим сыграть так, как делаем это последние полтора года – с верой в себя».

Цифры говорят

«Наполи» и «Реал» встречались в сезоне-1987/88. Дальше прошли мадридцы (1:1, 2:0).

«Реал» в 20-й раз подряд вышел в плей-офф ЛЧ.

В шести последних сезонах мадридцы доходили до полуфинала ЛЧ.

С сезона-2010/11 «Реал» выиграл 33 из 39 домашних матчей в ЛЧ (4 ничьи и 2 поражения).

В 10 последних выездных матчах Лиги чемпионов «Наполи» лишь раз сыграл на ноль.

Люди в черном

Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. 40-летний рефери работал на четырех матчах Лиги чемпионов-2016/17: «Селтик» – «Хапоэль» (Беер-Шева), «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Барселона», «Спортинг» – «Боруссия» (Дортмунд) и «Бешикташ» – «Бенфика». В этих играх Скомина показал 21 желтую карточку.

Котировки букмекеров

Победа «Реала» – 1,6

Ничья – 4,45

Победа «Наполи» – 5,29

Ориентировочные составы

«Реал»

«Наполи»

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