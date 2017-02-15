Патрик Клюйверт: «Лионель Месси в «ПСЖ»? Никогда не говори «никогда»

Голландская легенда прокомментировал сенсационный разгром каталонцев на «Парк де Пренс» (0:4) и вероятность перехода Месси в парижский клуб. «Хозяева показали гениальный футбол. Они закрыли Месси, и он не коснулся мяча в штрафной. Это высший класс.

Перейдет ли Месси в «ПСЖ»? Никогда не говори «никогда», – цитирует Клюйверта FourFourTwo.

Ни одна команда в истории плей-офф еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.

За 223 матча в ЛЧ «Барселона» ни разу не пропускала больше 4 мячей.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился со счетом 4:0.

Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

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