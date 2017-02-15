AFP
Юниор «ПСЖ» дважды за 2 секунды кристально отобрал мяч у Лео Месси и заставил мир забыть о Силве
Кто ты такой? Я хочу тебя в FIFA.
Перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» травму получил Тьяго Силва. Унаи Эмери был вынужден поставить в основу 21-летнего Преснеля Кимпембе, но это оказалось гениальным решением. В дебютном матче в ЛЧ парень ни разу не позволил Месси, Суаресу и Неймару пробить в створ.
Во втором тайме Кимпембе плотно поужинал Месси, дважды за 2 секунды чисто отобрав мяч у Лео.
- Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «ПСЖ». Ответная игра пройдет 8 марта на «Камп Ноу».
- Преснель играет за «ПСЖ» с 2013 года.
- Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 8 млн евро.
- В активе Кимпембе 11 матчей в чемпионате Франции-2016/17.
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