AFP
Короткое, но жгучее видео, в котором Адриен Рабио обыгрывает Лионеля Месси пяткой между ног
Над аргентинцем поглумились в Париже.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:0). Для парижан Месси уже не авторитет – 21-летний юниор дважды легко отобрал у него мяч, а Адриан Рабио изящно обыграл пяткой между ног.
- Месси, Суарес и Неймар ни разу не пробили в створ «ПСЖ».
- Ответный матч пройдет 8 марта в Испании.
- Ни одна команда в истории еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.
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