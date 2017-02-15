AFP

Короткое, но жгучее видео, в котором Адриен Рабио обыгрывает Лионеля Месси пяткой между ног

Короткое, но жгучее видео, в котором Рабио обыгрывает Месси пяткой между ног
Eurosport

23 мин. назад

Над аргентинцем поглумились в Париже.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:0). Для парижан Месси уже не авторитет – 21-летний юниор дважды легко отобрал у него мяч, а Адриан Рабио изящно обыграл пяткой между ног.

  • Месси, Суарес и Неймар ни разу не пробили в створ «ПСЖ».
  • Ответный матч пройдет 8 марта в Испании.
  • Ни одна команда в истории еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.

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