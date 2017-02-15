Марадона впечатлился жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов и пробил выезд на матч с «Реалом». В Мадриде аргентинец встрял в очередную историю: менеджер отеля, где остановился Диего, вызвал полицию. Диего подозревался в нападении на свою подругу и был допрошен стражами порядка.

На место происшествия приехала скорая помощь, но девушка отказалась от медосмотра и не написала заявление, сообщает AS.

Ранее в Мадриде Марадона едва подрался с журналистом Cadena COPE. Конфликт разгорелся в одном из ресторанов, но до кулаков не дошло.

Диего встречается с Рокио Оливой, которая на 30 лет младше экс-футболиста.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Реалом» и «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

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