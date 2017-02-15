Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти: «5:0 на «Камп Ноу» – обычный счет для «Барселоны»

«ПСЖ» разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:0. Но Марко Верратти не считает, что все кончено. «Мы еще не вышли в следующий раунд. 5:0 на «Камп Ноу» – обычный счет для «Барселоны», – сказал Верратти Get French Football News.

Итальянец прокомментировал трансферные слухи, отправляющие его в «Баварию» и другие топ-клубы. «Мне льстит интерес больших команд, но я не планирую менять обстановку. Я часть большого проекта – мы хотим войти в тройку лучших клубов Европы», – цитирует Марко Goal.

Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года, Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.

В 2012-м «Пескара» получила за Марко 12 млн евро.

В чемпионате Франции-2016/17 24-летний полузащитник провел 17 матчей, забил 2 мяча и выполнил 3 ассиста.

Все-все-все о ЛЧ

Лучший спортивный телеграм