Карловы чары. Что не так с «Баварией» Анчелотти

Карло Анчелотти обещал, что не устроит тактическую революцию в «Баварии», но первые полгода его работы в Мюнхене можно описать тезисом: из команды, следовавшей принципам Juego de Posicion (принципы позиционной игры, направленные на правильное заполнение зон в атаке), чемпионы Бундеслиги превратились в broken team.

На сленге тактических гиков broken team означает четкое разделение команды на обороняющихся и атакующих игроков. Последние яркие примеры – сборная Голландии на ЧМ-2010, «Ньюкасл» Стива Макларена и «Реал» Зинедина Зидана – говорят о том, что это не всегда плохо. Удивительно, что подобная тактика добралась до «Баварии» – команды, в которой компактности уделялось огромное внимание при Пепе Гвардиоле.

В интервью The Guardian Мануэль Нойер конкретизировал проблему: «Дело не в том, что мы плохо работаем, трудности касаются деталей – например, нужно сохранять правильное расстояние между игроками и линиями. Если игроки занимают правильные позиции, а команда действует организованно, нам не придется много работать».

Одна из причин, почему «Бавария» больше не соблюдает эти инструкции, заключается в схеме: самой популярной расстановкой «Мюнхена» при Анчелотти стала 4-2-3-1. Гвардиола, упертый сторонник 4-3-3, использовал эту формацию только в особенных случаях – как правило, когда сомневался в способности опорника контролировать свою зону в одиночку. Обоснование простое: 4-2-3-1 не обеспечивает максимума вариантов продвижения мяча через центр, поскольку становится на одного опорника больше и, следовательно, на одного игрока меньше на полуфланге соперника.

Индивидуальные качества дуэта опорников только усугубляют ситуацию: при розыгрыше мяча Хаби Алонсо опускается на одну линию к центральным защитникам, а Артуро Видаль открывается в зоне фулбека. В результате схема приобретает вид 4-0-6: ноль в расстановке обозначает полное отсутствие полузащитников.

Первая проблема такого явного разделения – команда медленно доставляет мяч до чужой половины. Тьяго Алькантара может замаскировать ее через рывки с мячом и дриблинг, но другого такого игрока (если не считать резервиста Саншиша) у «Баварии» нет. Травматичность испанца и его нехватка на поле заставляет «Мюнхен» прибегать к дальним забросам: в этом сезоне команда создает 17,7% моментов через лонгболы, при Гвардиоле этот показатель равнялся 15%.

Диагонали Алонсо и классный первый пас Матса Хуммельса с Джеромом Боатенгом (когда здоров и выходит) облегчают «Баварии» задачу, но в случае потери (длинные забросы сопряжены с более высоким риском) команда наталкивается на неприятности. Передать их попытался Томас Мюллер: «Мы должны найти выход из ситуации, должны компактнее располагаться на поле. Дистанция между игроками слишком велика, как следствие, у нас возникают проблемы с подбором. Мы играем не в том стиле, в котором хотим – мяч двигается не так, как мы желаем».

Упоминание подборов неслучайно: после того как мяч переходит к сопернику, «Бавария» не может отобрать его обратно. Одна из главных составляющих успешного контрпрессинга – компактность, ее в «Мюнхене» нет. На практике это выливается в следующую ситуацию: Видалю и Алонсо необходимо преодолеть слишком большое расстояние, чтобы вступить в отбор – противник получает время для проведения контратаки.

Такой нежелательный сценарий ставит перед опорниками «Баварии» дилемму: выдвигаться в прессинг с высокой вероятностью попасться на дриблинге или остаться на своих позициях, но дать противнику свободу при продвижении вперед. В обоих случаях на действиях Видаля и Алонсо негативно отражается еще одно нововведение Анчелотти: линия обороны «Баварии» располагается ниже обычного. Нойер отмечал, что теперь он реже выходит из ворот – необходимости в этом просто нет.

В итоге срабатывают два варианта. Первый: Видаль и Алонсо вступают в прессинг, оборона его не поддерживает, соперник доставляет мяч в зону между полузащитой и защитой «Баварии». Второй: Видаль и Алонсо остаются на местах, «Мюнхен» жмется к воротам, соперник беспрепятственно развивает контратаку. Матч с «Шальке» стал показательным в этом плане: опорников «Баварии» пять раз обвели на чужой половине, а команда Маркуса Ванцирля провела две контратаки, завершившиеся ударом.

Выходом из ситуации, о которой говорил Мюллер, порой становятся смещения вглубь поля нападающих – Томаса (десятка в 4-2-3-1) и Роберта Левандовского. Они оба предлагают себя для паса от Видаля и Алонсо: похвальная инициатива, благодаря которой «Бавария» все-таки выходит из обороны в атаку, но еще не идеальная формула.

Во-первых, такие открывания позволяют сопернику использовать высокую линию защиты и оказывать еще более интенсивный прессинг. Если партнеры Левандовского (Мюллер, Коста и Роббен) адаптируют движение под него и забегают за спину обороне, «Мюнхен» получает как минимум одно из двух преимуществ: Роберт свободно принимает мяч и развивает атаку (защита соперника опускается назад, опасаясь забросов), либо его напарники выходят один на один после паса от условного Алонсо (если защита продолжает располагаться высоко).

Во-вторых, подобный план не позволяет показать лучшие качества уже Мюллеру. Несколько лет назад Томас дал себе прозвище The Raumdeuter (с немецкого – искатель пространств). Под этим понимается классное умение Мюллера найти свободную зону в штрафной и при этом остаться незамеченным. В «Баварии» Анчелотти эти свободные зоны Томас ищет задолго до штрафной.

«Когда команда играет не лучшим образом в атаке, это всегда отражается на мне – я не из тех, кто может подобрать мяч в центре поля и обыграть шестерых соперников, – рассуждал Мюллер. – Когда команда плохо выбирает позиции и плохо пасует, у меня начинаются проблемы. Да, я могу забить со стандарта, но я должен быть вовлечен в комбинации, совершать рывки без мяча. Когда мы найдем свою игру, будем больше пасовать низом – желательно через центр – и лучше комбинировать, тогда мне будет гораздо комфортнее».

Глубокомысленная фраза Мюллера не может полностью объяснить, почему немец налетел на самый серьезный кризис в карьере, но предлагает достойную версию: эта «Бавария» гораздо сильнее полагается на индивидуальные качества игроков – соответственно, ее успех зависит от формы лидеров в ключевой отрезок сезона. Риск, на который идет Анчелотти, отложив успешные наработки предшественника.

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