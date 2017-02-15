«Бавария» – «Арсенал»: перед матчем

Венгеру пора к гадалке – «канониры» снова получили жесточайшего соперника уже в 1/8 финала, в предыдущих случаях вопрос вылета практически не поднимался. Сезон-2016/17 не стал исключением – оппонентом «Арсенала» выпала «Бавария», которая уже 5 лет не останавливается раньше полуфинала ЛЧ.

Все может решиться уже в первой игре: дома мюнхенцы напоминают машину. «Бавария» установила рекорд турнира, выиграв 15 последних встреч на «Альянц Арене», и щадить лондонцев не собирается. В этих встречах немцы настреляли 53 мяча, а пропустили всего 8.

Справляться с такой проблемой будет Оспина (об этом на пресс-конференции сказал Венгер). Не помогут «Арсеналу» только травмированные Рэмзи (икроножная мышца) и Касорла (ахилл), но на «Эмирейтс» уже привыкли обходиться без них.

У «Баварии» тоже есть проблемы с составом: новый номерок в медпункт получил Франк Рибери, повредивший заднюю. Джером Боатенг лечит плечо, а вот Хаби Алонсо готов зарубиться. Аккуратнее надо быть Ламу – в случае карточки Филипп пропустит битву на «Эмирейтс».

Анчелотти может со спокойной душой сконцентрироваться на ЛЧ, потому что в Бундеслиге «РБ Лейпциг» отвис уже на 7 очков. Мюнхенцы выиграли 8 из 9 последних матчей, лишь раз сгоняв ничью с «Шальке».

У «Арсенала» своя идиллия в АПЛ: Венгер на любимом четвертом месте, но от второй строчки всего 2 очка. На лидирующий «Челси» «канониры» уже не смотрят.

Кто что сказал

Карло Анчелотти, главный тренер «Баварии»: «Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество. Мы не будем о думать о том, как не пропустить. Хотим контролировать мяч. У «Арсенала» быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках. Венгер – опытный коуч. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением». (официальный сайт УЕФА)

Мануэль Нойер, голкипер «Баварии»: «Это будет зрелищный матч. Важно отправиться в Лондон с хорошим результатом. В идеале нам нужно сыграть на ноль. В последнее время мы добивались очень хороших результатов. «Арсенал» зимой усилился. В последние годы эта команда добилась заметного прогресса. Нас ждут два великолепных матча». (официальный сайт УЕФА)

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Нужно забыть о прошлых встречах с «Баварией» и сфокусироваться на новом поединке. Мы играем с ними каждый год, и перед ними неизменно стоит задача выиграть турнир. Мы способны добиться успеха, у нас есть преимущество родных стен в ответном матче. Но оно не будет иметь значения, если мы плохо сыграем сегодня. «Бавария» будет много владеть мячом и проводить скоростные атаки». (официальный сайт УЕФА)

Лоран Косьельни, защитник «Арсенала»: «Мы знаем, что способны победить. Раньше у нас это получалось. Первый матч очень важен. Если мы его провалим, то ответный поединок дома не будет иметь решающего значения». (официальный сайт УЕФА)

Цифры говорят

«Бавария» и «Арсенал» встречаются в ЛЧ в четвертый раз за пять последних сезонов.

Мюнхенцы трижды выбивали «канониров» из 1/8 финала Лиги чемпионов (в сезонах-2004/05, 2012/13 и 2013/14).

«Арсенал» вылетал в 1/8 финала в шести последних сезонах ЛЧ (дважды от «Баварии»).

«Бавария» выиграла 15 последних домашних матчей Лиги чемпионов с общим счетом 53:8.

Мюнхенцы выходили в полуфинал турнира в пяти последних сезонах.

Роберт Левандовский забил 14 мячей в последних 12 матчах ЛЧ.

Люди в черном

Встречу обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. 43-летний судья работал на четырех матчах Лиги чемпионов-2016/17: «Ростов» – «Аякс», «Копенгаген» – «Порту», «Барселона» – «Сити» и «Бенфика» – «Бешикташ». В этих играх Мажич показал 18 желтых и 3 красных карточки.

Котировки букмекеров

Победа «Баварии» – 1.5

Ничья – 4.58

Победа «Арсенала» – 6.43

Ориентировочные составы

«Бавария»

«Арсенал»

Весь огонь ЛЧ

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