AFP
Лионель Месси отменил поездку в Египет после разгрома от «ПСЖ»
Аргентинец выбрал дополнительные тренировки.
Нападающий «Барселоны» отказался от путешествия в Египет на мероприятие, посвященное борьбе с гепатитом С. Причиной решения стало разгромное поражение каталонцев в Париже (0:4) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Daily News.
Болельщики «блауграны» высказали крайнее недовольство игрой лидера: Лионель привез второй в ворота «Барселоны», легко проигрывал единоборства и позволил Адриену Рабио обвести себя между ног.
- Месси, Суарес и Неймар ни разу не пробили в створ «ПСЖ».
- Ответный матч пройдет 8 марта в Испании.
- Ни одна команда в истории еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.
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