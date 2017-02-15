Лионель Месси отменил поездку в Египет после разгрома от «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» отказался от путешествия в Египет на мероприятие, посвященное борьбе с гепатитом С. Причиной решения стало разгромное поражение каталонцев в Париже (0:4) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Daily News.

Болельщики «блауграны» высказали крайнее недовольство игрой лидера: Лионель привез второй в ворота «Барселоны», легко проигрывал единоборства и позволил Адриену Рабио обвести себя между ног.

Месси, Суарес и Неймар ни разу не пробили в створ «ПСЖ».

Ответный матч пройдет 8 марта в Испании.

Ни одна команда в истории еврокубков не отыгрывалась с 0:4 после первого матча.

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