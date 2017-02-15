Конвульсии форварда «Барселоны» Неймара в полете, которые очень похожи на мерзкую симуляцию

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» – 4:0. Неймар не нанес в створ ни одного удара, но все равно оказался в топе просмотров. После подката Ди Марии бразилец станцевал в воздухе и нелепо упал. Очень похоже на симуляцию.

Лионель Месси тоже не отличался хорошим футболом. Он проиграл два единоборства за пару секунд резервисту «ПСЖ» и пропустил между ног от Рабио.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу».

Никто из тройки MSN не нанес ни одного удара в створ «ПСЖ».

В Примере-2016/17 Неймара провел 18 матчей, забил 6 мячей и выполнил 10 ассистов.

Лучший спортивный телеграм