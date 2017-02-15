Eurosport
Неймар: «Шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов – 1%, остальные 99% – вера»
Бразилец понимает плачевность ситуации.
На следующий день после сокрушительного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов Неймар оценил шансы команды остаться в турнире. «Шансы «Барселоны» – 1%, остальные 99% – вера».
- Ответная встреча состоится 8 марта на «Камп Ноу».
- Ни одна команда в истории не отыгрывалась с 0:4 в Лиге чемпионов.
- Последний раз «Барселона» покидала турнир на стадии 1/8 турнира десять лет назад.
Все расклады Лиги чемпионов, с которой скоро расстанется «Барселона»
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