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Неймар: «Шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов – 1%, остальные 99% – вера»

Неймар: «Шансы «Барселоны» в Лиге чемпионов – 1%, остальные 99% – вера»
Eurosport

22 мин. назад

Бразилец понимает плачевность ситуации.

На следующий день после сокрушительного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов Неймар оценил шансы команды остаться в турнире. «Шансы «Барселоны» – 1%, остальные 99% – вера».

  • Ответная встреча состоится 8 марта на «Камп Ноу».
  • Ни одна команда в истории не отыгрывалась с 0:4 в Лиге чемпионов.
  • Последний раз «Барселона» покидала турнир на стадии 1/8 турнира десять лет назад.

Все расклады Лиги чемпионов, с которой скоро расстанется «Барселона»

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