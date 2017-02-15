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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский начнет матч против «Арсенала» в основе
Стали известны составы «Баварии» и «Арсенала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Состав «Баварии» выглядит следующим образом:
Мануэль Нойер, Филипп Лам, Матс Хуммельс, Хави Мартинес, Давид Алаба, Хаби Алонсо, Артуро Видаль, Арьен Роббен, Тьяго Алькантара, Дуглас Коста, Роберт Левандовский
«Арсенал» выйдет против мюнхенцев в следующем сочетании:
Давид Оспина, Лоран Косьельни, Киран Гиббс, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Франсис Коклен, Гранит Джака, Алекс Ивоби, Алекс Окслейд-Чемберлен, Месут Озил, Алексис Санчес
- Матч начнется в среду 22:45 (мск).
- Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-арена».
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