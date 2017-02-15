AFP
Криштиану Роналду и Карим Бензема сыграют в атаке «Реала» против «Наполи»
Команды встречаются на «Сантьяго Бернабеу» в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов.
«Реал»: Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема, Хамес Родригес, Марсело, Каземиро, Лука Модрич.
«Наполи»: Пепе Рейна, Эльсеид Хюсай, Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Марек Гамшик, Петр Зелиньский, Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали, Фаузи Гулям, Рауль Альбиоль, Амаду Диавара.
- Ответная встреча состоится 7 марта в Неаполе.
Текстовая трансляция матча «Реал» – «Наполи»
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