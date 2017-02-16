AFP
«Бавария» забила 5 мячей и растерзала «Арсенал» в Лиге чемпионов
После ничейного первого тайма мюнхенцы забили четыре мяча и выиграли 5:1.
Голы:
1:0 – Арьен Роббен, 11'
1:1 – Алексис Санчес, 30'
2:1 – Роберт Левандовский, 53'
3:1 – Тьяго Алькантара, 56'
4:1 – Тьяго Алькантара, 63'
5:1 – Томас Мюллер, 89'
Незабитый пенальти:
Алексис Санчес («Арсенал»), 30' (вратарь)
- Роббен довел количество голов за «Баварию» до 124 в 238 матчах.
- Санчес приложил ногу к 31 из последних 33 голов «Арсенала» во всех турнирах.
- В последний раз «Арсенал» пропускал четыре гола в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов в 2012 году от «Милана».
- Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.
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