AFP

«Бавария» забила 5 мячей и растерзала «Арсенал» в Лиге чемпионов

«Бавария» забила 5 мячей и растерзала «Арсенал»
Eurosport

12 мин. назад

После ничейного первого тайма мюнхенцы забили четыре мяча и выиграли 5:1.

«Бавария» – «Арсенал» – 5:1

Голы:

1:0 – Арьен Роббен, 11'

1:1 – Алексис Санчес, 30'

2:1 – Роберт Левандовский, 53'

3:1 – Тьяго Алькантара, 56'

4:1 – Тьяго Алькантара, 63'

5:1 – Томас Мюллер, 89'

Незабитый пенальти:

Алексис Санчес («Арсенал»), 30' (вратарь)

  • Роббен довел количество голов за «Баварию» до 124 в 238 матчах.
  • Санчес приложил ногу к 31 из последних 33 голов «Арсенала» во всех турнирах.
  • В последний раз «Арсенал» пропускал четыре гола в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов в 2012 году от «Милана».
  • Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.

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