Eurosport
Карло Анчелотти и Арсен Венгер побили два рекорда Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов
Такой подставы лучший тренер в истории «МЮ» не ожидал.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» установлено два тренерских рекорда, которые принадлежали сэру Алексу Фергюсону. Карло Анчелотти вышел в лидеры по количеству матчей в плей-офф Лиги чемпионов в качестве менеджера (59), а Арсен Венгер – по количеству сезонов в турнире (19).
Фергюсону по-прежнему принадлежит рекорд по количеству матчей в ЛЧ.
- «Бавария» обыгрывает «Арсенал» по ходу встречи – 3:1.
- Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.
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