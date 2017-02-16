Карло Анчелотти и Арсен Венгер побили два рекорда Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» установлено два тренерских рекорда, которые принадлежали сэру Алексу Фергюсону. Карло Анчелотти вышел в лидеры по количеству матчей в плей-офф Лиги чемпионов в качестве менеджера (59), а Арсен Венгер – по количеству сезонов в турнире (19).

Фергюсону по-прежнему принадлежит рекорд по количеству матчей в ЛЧ.

«Бавария» обыгрывает «Арсенал» по ходу встречи – 3:1.

Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

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