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Карло Анчелотти и Арсен Венгер побили два рекорда Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов

Анчелотти и Венгер побили два рекорда Фергюсона в Лиге чемпионов
Eurosport

34 мин. назад

Такой подставы лучший тренер в истории «МЮ» не ожидал.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» установлено два тренерских рекорда, которые принадлежали сэру Алексу Фергюсону. Карло Анчелотти вышел в лидеры по количеству матчей в плей-офф Лиги чемпионов в качестве менеджера (59), а Арсен Венгер – по количеству сезонов в турнире (19).

Фергюсону по-прежнему принадлежит рекорд по количеству матчей в ЛЧ.

  • «Бавария» обыгрывает «Арсенал» по ходу встречи – 3:1.
  • Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.

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