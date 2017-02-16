«Бавария» забила один из голов, потому что Мустафи был занят орами и криками на Бельерина

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Арсенал» со счетом 5:1. Дубль в ворота «канониров» оформил Тьяго Алькантара.

Один из мячей он забил, отцепившись от Эктора Бельерина на фланге. Это резко не понравилось Шкордану Мустафи, который начал пихать одноклубнику во время атаки мюнхенцев. Итог – он проспал врывание Тьяго и позволил испанцу забить гол.

В составе «Баварии» отметились Тьяго Алькантара (дважды), Томас Мюллер, Роберт Левандовский и Арьен Роббен.

Единственный гол у «канониров» забил Алексис Санчес.

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