Eurosport

Концерты «Песняров», Гуфа и еще 5 событий, которые интереснее ответного матча «Реала» и «Наполи»

Концерты «Песняров», Гуфа и еще 5 событий, которые интереснее ответного матча «Реала» и «Наполи»
Артем Буторин

7 мин. назад

Построй планы на 7 марта.

Концерт Егора Крида в Москве

Почему интереснее: Егор поет под фанеру, поэтому есть шанс, что что-то пойдет не так и он спалится. А если не спалится, то в баре, наверняка, будет пивасик.

Цена: 1000 рублей

Зинедин Зидан, «Реал»

Оперная постановка «Анна Каренина» в Московской оперетте

Почему интереснее: После тяжелого рабочего дня можно пригласить девушку (или мальчишку) культурно провести время в опере. Есть шанс, что тебя потом пригласят на чашечку чая. Может, даже на две.

Цена: 1000 рублей

Криштиану Роналду, «Реал»

Концерт Гуфа в Москве

Почему интереснее: Не каждый день удается посмотреть на живой концерт человека, который умер. Даже если ты не любишь русский рэпчик, это интереснее, чем смотреть, как «Реал» обороняет 3:1.

Цена: от 2200

Карим Бензема, «Реал»

Концерт группы «Песняры» в Москве

Почему интереснее: тупой вопрос.

Цена: от 1200 рублей

Хамес, «Реал»

Концерт Kreator, Sepultura и Soilwork в Москве

Почему интереснее: Пить пивас, трясти бошкой и ломиться в слэм круче, чем смотреть на нежного Криша, который просит пенальти. Целых 5 часов супертяжелого рока: даже за это время «Наполи» не забьет «Мадриду» 3 мяча.

Цена: от 2200 рублей

Серхио Рамос, «Реал»

Концерт группировки «Ленинград» в Санкт-Петербурге

Почему интереснее: Очень много угарной музыки, мата и драйва. Если Криштиану пообещает спеть про «лабутены», то можно посмотреть «Реал» – «Наполи», но это вряд ли.

Цена: от 2200 рублей

Gareth Bale wird Real gegen Neapel fehlen

«Логан» в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга

Почему интереснее: Комиксы, Marvell, Хью Джекман. У похождений Росомахи уже больше серий, чем шансов у «Наполи» на четвертьфинал. Если хорошенько спрятаться под креслом, можно бесплатно посмотреть следующий сеанс.

Цена: от 300 рублей + попкорн

Пепе, «Реал»
  • «Реал» выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов у «Наполи» – 3:1.
  • Ответная игра пройдет в Италии 7 марта.

Весь сок ЛЧ

Лучший спортивный телеграм

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Коукалова была мегахороша на дистанции, но потом случился полнейший Дальмайер

00:44
Популярные видео
Longines Future Ski Champions-2017
 112 просмотров13 ч
Смешное и страшное падения горнолыжников на ЧМ, которым нужно обучать в цирке
 983 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться