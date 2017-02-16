Концерты «Песняров», Гуфа и еще 5 событий, которые интереснее ответного матча «Реала» и «Наполи»

Концерт Егора Крида в Москве

Почему интереснее: Егор поет под фанеру, поэтому есть шанс, что что-то пойдет не так и он спалится. А если не спалится, то в баре, наверняка, будет пивасик.

Цена: 1000 рублей

Оперная постановка «Анна Каренина» в Московской оперетте

Почему интереснее: После тяжелого рабочего дня можно пригласить девушку (или мальчишку) культурно провести время в опере. Есть шанс, что тебя потом пригласят на чашечку чая. Может, даже на две.

Цена: 1000 рублей

Концерт Гуфа в Москве

Почему интереснее: Не каждый день удается посмотреть на живой концерт человека, который умер. Даже если ты не любишь русский рэпчик, это интереснее, чем смотреть, как «Реал» обороняет 3:1.

Цена: от 2200

Концерт группы «Песняры» в Москве

Почему интереснее: тупой вопрос.

Цена: от 1200 рублей

Концерт Kreator, Sepultura и Soilwork в Москве

Почему интереснее: Пить пивас, трясти бошкой и ломиться в слэм круче, чем смотреть на нежного Криша, который просит пенальти. Целых 5 часов супертяжелого рока: даже за это время «Наполи» не забьет «Мадриду» 3 мяча.

Цена: от 2200 рублей

Концерт группировки «Ленинград» в Санкт-Петербурге

Почему интереснее: Очень много угарной музыки, мата и драйва. Если Криштиану пообещает спеть про «лабутены», то можно посмотреть «Реал» – «Наполи», но это вряд ли.

Цена: от 2200 рублей

«Логан» в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга

Почему интереснее: Комиксы, Marvell, Хью Джекман. У похождений Росомахи уже больше серий, чем шансов у «Наполи» на четвертьфинал. Если хорошенько спрятаться под креслом, можно бесплатно посмотреть следующий сеанс.

Цена: от 300 рублей + попкорн

«Реал» выиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов у «Наполи» – 3:1.

Ответная игра пройдет в Италии 7 марта.

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