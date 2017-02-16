Ваши ожидания – ваши проблемы. Почему «Арсенал» снова провалился

Арсена Венгера часто обвиняют в отсутствии свежих идей, на что француз реагирует не совсем адекватно. В 2013 году на первый матч 1/8 финала с «Баварией» в Лондоне тренер выставил форварда-дебютанта Лиги чемпионов Яя Саного (в запасе мерзли Жиру и Подольски), провалившего матч. Прошло четыре года, снова «Бавария» и снова сюрприз – в основе Оспина, а не Чех. Не совсем правильно ставить в ворота второго вратаря на такую игру, пусть он до этого и отыграл во всех матчах группового этапа.

Худшее качество нынешнего «Арсенала» – повторение одних и тех же ошибок, преимущественно связанных с ужасной концентрацией игроков. Например, пропуск быстрых голов. Из последних матчей: «Уотфорд» – 10 минута, «Челси» – 13-я, «Бавария» – 11-я. При этом мюнхенцы в дебюте ходили пешком.

Чем «канониры» по-настоящему удивили, так это неожиданной реакцией на пропущенный мяч. Обычно в играх с сильными соперниками лондонцы сразу отпускают тормоза и летят в пропасть, или же включают форсаж, когда уже все ясно. В Мюнхене «Арсенал» после неудачного старта выровнял игру, загнал «Баварию» в штрафную Нойера и сравнял счет. На минуточку показалось, что на этот раз у них точно все получится. К сожалению для Венгера, впереди был еще второй тайм.

У тренера «Арсенала» есть отличный полигон для привычных отмазок – капитан Косьельни сломался почти сразу после перерыва, и тут же «Бавария» понесла соперника по кочкам. Слабый довод, ведь «канониры» пропустили три гола за 11 минут после классических ошибок в обороне. В первом тайме мюнхенское торнадо остановил Санчес, на второй камбэк у лондонцев не нашлось такого игрока. Смиренно и безропотно «канониры» выхватывали один за другим и даже не сопротивлялись. Сложно на что-то рассчитывать, если команда прессингует в стиле Озила.

В заменах «Арсенала» было так же много смысла, как если хлестать мертвую лошадь. Очень символично, что, как и два года назад, лондонцы проиграли со счетом 1:5. Еще более ожидаемо и логично, что «Арсенал» шестой год подряд проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Венгер полностью потерял власть над командой и игроками, давно утратившими характер и уважение друг к другу.

А еще хуже – к болельщикам. После игры фанатов поблагодарил за поддержку только Окслейд-Чемберлен.

Самое мерзкое это даже не поражение (прогнозируемое и логичное), а желание Венгера после вот таких влетов продолжать. Новый контракт уже готов, а гениальный тренер, превратившийся в бездушного циника, его совершенно точно продлит. Не у Венгера ли один нападающий научился фразе: «Ваши ожидания – ваши проблемы»?

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