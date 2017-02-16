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После разгрома от «Баварии» к фанатской трибуне подошел только один игрок «Арсенала»

После разгрома от «Баварии» к фанатской трибуне подошел только один игрок «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

За всю команду отдувался Алекс Окслейд-Чемберлен.

После финального свистка матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мюнхене «канониры» отправились в раздевалку, не поблагодарив прилетевших на игру лондонских болельщиков. Единственным смельчаком, не побоявшимся подойти к трибунам, оказался полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен.

  • «Арсенал» потерпел поражение от «Баварии» со счетом 1:5.
  • Окслейд-Чемберлен провел на поле весь матч.

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