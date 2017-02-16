Imago

Давид Оспина стал вторым в «Арсенале» по касаниям мяча в матче с «Баварией»

Оспина стал вторым в «Арсенале» по касаниям мяча в матче с «Баварией»
Eurosport

1 час назад

У голкипера «канониров» было много работы.

Лучшим у «Арсенала» по количеству касаний мяча стал защитник Шкодран Мустафи (46). Оспина сделал на одно касание меньше (45).

  • «Арсенал» потерпел поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:5.
  • Ответная игра пройдет в Лондоне 7 марта.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Коукалова была мегахороша на дистанции, но потом случился полнейший Дальмайер

00:44
Популярные видео
Longines Future Ski Champions-2017
 169 просмотров20 ч
Смешное и страшное падения горнолыжников на ЧМ, которым нужно обучать в цирке
1 112 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться