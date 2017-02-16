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Давид Оспина стал вторым в «Арсенале» по касаниям мяча в матче с «Баварией»
У голкипера «канониров» было много работы.
Лучшим у «Арсенала» по количеству касаний мяча стал защитник Шкодран Мустафи (46). Оспина сделал на одно касание меньше (45).
- «Арсенал» потерпел поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:5.
- Ответная игра пройдет в Лондоне 7 марта.
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