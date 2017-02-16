Алекс Окслейд-Чемберлен впал в истерику, оказавшись собачкой между Филиппом Ламом и Артуро Видалем

В матче с «канонирами» «Бавария» владела мячом 68 процентов времени. Обеспечив себе необходимый результат, мюнхенцы во втором тайме действовали ближе к центру поля и часто использовали поперечные передачи, а у игроков «Арсенала» начали сдавать нервы.

«Арсенал» потерпел поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:5.

Ответная игра пройдет в Лондоне 7 марта.

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