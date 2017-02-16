Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Это низшая точка моей карьеры? Сейчас это не важно»

«У нас была пара моментов в конце первого тайма. Потом не повезло в моменте со вторым пропущенным мячом, когда нам поставили угловой. Мы пропустили и стали проигрывать, сразу же потеряв Косельни. После этого все рухнуло. До этих двух голов мы довольно неплохо контролировали ход игры.

Последние 25 минут были кошмаром для нас. Похоже, у нас не было никакого ответа на действия «Баварии». Нам предстоит смириться с результатом матча, хотя это очень плохой исход.

Это низшая точка моей карьеры? Не думаю, что сейчас это важно. Но это очень неприятно. Нужно отойти от этого поражения и готовиться к следующей игре», – цитирует Венгера ВВС.

«Арсенал» проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 1:5.

Ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.

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