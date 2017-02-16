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Форвард «Реала» Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по ассистам

Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов по ассистам
Eurosport

33 мин. назад

Португалец отметился голевой передачей в матче с «Наполи».

Ассист на Тони Крооса стал для Роналду 31-м в матчах Лиги чемпионов. Он обошел по этому показателю экс-полузащитника «МЮ» Райана Гиггза (30 передач).

В топ-5 лучших ассистентов турнира входят Лионель Месси (24), Месут Озил (22) и Златан Ибрагимович (22).

  • «Реал» обыграл «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.
  • Ответная игра пройдет в Неаполе 7 марта.

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