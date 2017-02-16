AFP
Тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Приму решение относительно следующего сезона в марте или апреле»
Через два месяца мучения болельщиков лондонского клуба, возможно, завершатся.
«Когда я приму решение относительно следующего сезона? В марте или, возможно, в апреле», – приводит слова Венгера L’Equipe со ссылкой на телеканал ZDF.
Интервью французского специалиста состоялось перед гостевым матчем против «Баварии», но увидело свет только в четверг, после разгромного поражения «Арсенала» (1:5).
- Ответная игра пройдет в Лондоне 7 марта.
- Контракт Арсена Венгера истекает в июне. Француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
- «Арсенал» рискует вылететь из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в седьмой раз подряд.
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