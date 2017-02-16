AFP

Тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Приму решение относительно следующего сезона в марте или апреле»

Венгер: «Приму решение относительно следующего сезона в марте или апреле»
Eurosport

15 мин. назад

Через два месяца мучения болельщиков лондонского клуба, возможно, завершатся.

«Когда я приму решение относительно следующего сезона? В марте или, возможно, в апреле», – приводит слова Венгера L’Equipe со ссылкой на телеканал ZDF.

Интервью французского специалиста состоялось перед гостевым матчем против «Баварии», но увидело свет только в четверг, после разгромного поражения «Арсенала» (1:5).

  • Ответная игра пройдет в Лондоне 7 марта.
  • Контракт Арсена Венгера истекает в июне. Француз возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
  • «Арсенал» рискует вылететь из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в седьмой раз подряд.

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