«Всегда верить». Андреас Иньеста подбодрил «Барселону» в твиттере

Капитан «Барселоны» с запозданием выложил твит с поддержкой на испанском и английском языках.

«Всегда верить», – написал полузащитник.

Чтобы обыграть «ПСЖ» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Барселоне» необходимо забить не менее 4 голов и не пропустить в домашнем матче.

В первом матче «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» – 4:0.

В последний раз «Барса» вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов в 2007 году, уступив «Ливерпулю» (2:2 по сумме матчей, «красные» прошли дальше за счет голов на выезде).

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