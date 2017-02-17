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«Всегда верить». Андреас Иньеста подбодрил «Барселону» в твиттере

«Всегда верить». Иньеста подбодрил «Барселону» в твиттере
Eurosport

17 мин. назад

Капитан команды верит в победу над «ПСЖ».

Капитан «Барселоны» с запозданием выложил твит с поддержкой на испанском и английском языках.

«Всегда верить», – написал полузащитник.

Чтобы обыграть «ПСЖ» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Барселоне» необходимо забить не менее 4 голов и не пропустить в домашнем матче.

  • В первом матче «ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» – 4:0.
  • В последний раз «Барса» вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов в 2007 году, уступив «Ливерпулю» (2:2 по сумме матчей, «красные» прошли дальше за счет голов на выезде).

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