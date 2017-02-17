AFP

Один из лидеров «Барселоны»: «Футбол команды не приносит мне удовольствия»

Один из лидеров «Барселоны»: «Футбол команды не приносит мне удовольствия»
Eurosport

37 мин. назад

Анонимный намек на несостоятельность Луиса Энрике.

Неназванный лидер «Барселоны» засомневался в правильности работы главного тренера.

«Игра в команде не приносит мне удовольствия», – сообщил футболист ближайшему окружению, пишет Sport.

  • «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов-2016/17 – 0:4.
  • Луис Энрике тренирует каталонский клуб с 2014 года.

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