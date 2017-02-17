AFP
Один из лидеров «Барселоны»: «Футбол команды не приносит мне удовольствия»
Анонимный намек на несостоятельность Луиса Энрике.
Неназванный лидер «Барселоны» засомневался в правильности работы главного тренера.
«Игра в команде не приносит мне удовольствия», – сообщил футболист ближайшему окружению, пишет Sport.
- «Барселона» проиграла «ПСЖ» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов-2016/17 – 0:4.
- Луис Энрике тренирует каталонский клуб с 2014 года.
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