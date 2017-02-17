Фанаты «Арсенала» сдали билеты на ответный матч Лиги чемпионов против «Баварии»

Болельщики лондонского клуба бойкотируют домашний матч против «Баварии» в Лиге чемпионов, сдавая купленные билеты. Перед началом первой игры в Мюнхене, все билеты в Лондоне были проданы, сообщает The Independent.

Зато после финального свистка места появились сразу на нескольких секторах.

Пока неизвестно, является ли акция организованной.

«Арсенал» проиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов-2016/17 – 1:5.

Ответная игра состоится 7 марта.

Следите за «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Все главные тексты у вас в телеграме