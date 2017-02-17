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Фанаты «Арсенала» сдали билеты на ответный матч Лиги чемпионов против «Баварии»

Фанаты «Арсенала» сдали билеты на ответный матч против «Баварии»
Eurosport

45 мин. назад

Уникальный случай: на «Эмирейтс» появились свободные места.

Болельщики лондонского клуба бойкотируют домашний матч против «Баварии» в Лиге чемпионов, сдавая купленные билеты. Перед началом первой игры в Мюнхене, все билеты в Лондоне были проданы, сообщает The Independent.

Стадион «Арсенала»

Зато после финального свистка места появились сразу на нескольких секторах.

Пустые места на стадионе

Пока неизвестно, является ли акция организованной.

  • «Арсенал» проиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов-2016/17 – 1:5.
  • Ответная игра состоится 7 марта.

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