Imago

Форвард «Реала» Криштиану Роналду снимется с Анджелиной Джоли в турецком сериале

Роналду снимется с Джоли в турецком сериале
ТАСС

38 мин. назад

Это будет хит.

Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале «Мост жизни». В нем будет рассказана история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона, сообщает Daily Sabah.

Турнирная таблица Ла Лиги

Лучший спортивный телеграм

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Финиш эстафеты, в которой Германии было скучно, а Украине – нет

00:51
Популярные видео
Проброс погоды. «Монреаль» ушел к бывшему в День святого Валентина
5 841 просмотров19 ч
Самолеты во время авиашоу порвали трос и разбили камеру на чемпионате мира в Санкт-Морице
 693 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться