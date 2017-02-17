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Форвард «Реала» Криштиану Роналду снимется с Анджелиной Джоли в турецком сериале
Это будет хит.
Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале «Мост жизни». В нем будет рассказана история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона, сообщает Daily Sabah.
- Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду участвовал в благотворительной помощи детям Сирии и других стран Ближнего Востока. В 2016-м португалец был признан человеком года Палестины.
- В декабре Роналду признался в желании посвятить себя актерской карьере после ухода из футбола.
- Анджелина Джоли – американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница «Оскара»-2000, посол доброй воли ООН, специальный посланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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