Форвард «Реала» Криштиану Роналду снимется с Анджелиной Джоли в турецком сериале

Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале «Мост жизни». В нем будет рассказана история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции. Планируется, что в сериале будет три сезона, сообщает Daily Sabah.

Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду участвовал в благотворительной помощи детям Сирии и других стран Ближнего Востока. В 2016-м португалец был признан человеком года Палестины.

В декабре Роналду признался в желании посвятить себя актерской карьере после ухода из футбола.

Анджелина Джоли – американская актриса, режиссер, сценарист, обладательница «Оскара»-2000, посол доброй воли ООН, специальный посланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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