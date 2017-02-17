The Sun: Лионель Месси попросил Хосепа Гвардиолу вернуться в «Барселону»

Унизительное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов заставило «Барселону» задуматься о смене тренера, причем не только непосредственное руководство занято поисками кандидатов.

Лидер «сине-гранатовых» Лионель Месси лично позвонил главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле с просьбой вернуться на «Камп Ноу». По словам аргентинца, Луис Энрике внес разлад в команду, и только Гвардиола способен исправить ситуацию.

Как стало известно The Sun, Месси связался и с клубным руководством и высказал мнение относительно фигуры следующего тренера «Барселоны». Руководство «блауграны» рассматривает кандидатуры Роналда Кумана и Эрнесто Вальверде.

Энрике возглавил каталонский клуб в 2014 году и сходу выиграл с командой золотой требл, повторив достижение Гвардиолы сезона-2008/09.

Помимо Лиги чемпионов «Барселона» близка и к провалу в национальном первенстве: отставание от «Реала» по потерянным очкам составляет 7 баллов.

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