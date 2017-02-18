Защитник «Ювентуса» Дани Алвес: «Если кто и может отыграться с 0:4, то это каталонская машина»

«Будет очень трудно вернуться в игру. Не потому, что «Барселона» не способна на это, – просто соперник силен. «ПСЖ» давит, прессингует и не дает играть.

Всегда хочу, чтобы «Барса» играла так, как умеет. В футболе всякое может случиться. Если кто и может отыграться с 0:4, то это каталонская машина», – цитирует Алвеса Sport.es.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде проиграла «ПСЖ» (0:4).

Алвес выступал за «блауграну» с 2008 по 2016 годы и выиграл 3 Лиги чемпионов.

В чемпионате Италии-2016/17 33-летний бразилец провел за «Ювентус» 11 матчей, забил 1 мяч и выполнил 1 ассист.

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