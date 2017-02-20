AFP
Блез Матюиди: «Сказал Иньесте, что Верратти будет его преемником. Он ответил: «Я тоже так думаю»
Француз и испанец мыслят в одном направлении.
Между полузащитником сборной Франции Блезом Матюиди и игроком сборной Испании Андресом Иньестой завязался короткий разговор во время матча между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен».
«Когда Верратти упал на газон из-за повреждения, я сказал Иньесте, что Марко будет его преемником. Он ответил: «Я тоже так думаю».
Иньеста – выдающийся игрок. Он стал старше, но делает невероятные вещи. Он только вернулся после травмы и еще наберет форму», – приводит слова Матюиди Le10Sport.
- «ПСЖ» одержал победу со счетом 4:0.
- Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу».
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