AFP

Блез Матюиди: «Сказал Иньесте, что Верратти будет его преемником. Он ответил: «Я тоже так думаю»

Матюиди: «Сказал Иньесте, что Верратти будет его преемником. Он ответил: «Я тоже так думаю»
Eurosport

59 мин. назад

Француз и испанец мыслят в одном направлении.

Между полузащитником сборной Франции Блезом Матюиди и игроком сборной Испании Андресом Иньестой завязался короткий разговор во время матча между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен».

«Когда Верратти упал на газон из-за повреждения, я сказал Иньесте, что Марко будет его преемником. Он ответил: «Я тоже так думаю».

Иньеста – выдающийся игрок. Он стал старше, но делает невероятные вещи. Он только вернулся после травмы и еще наберет форму», – приводит слова Матюиди Le10Sport.

  • «ПСЖ» одержал победу со счетом 4:0.
  • Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу».

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