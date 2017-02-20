AFP
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: «Нас растопчут, если мы не победим «Монако»
Каталонец заряжает команду.
Коуч манкунианцев предсказал возможные последствия от матча против «Монако» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Весь мир будет следить за нашим противостоянием. Если у нас не получится победить, журналисты и болельщики растопчат «Манчестер Сити». Если мы возьмем свое, нас будут расхваливать. Мне это не по душе.
«Монако» – сильный клуб. Они лидируют в чемпионате Франции, а Фалькао в отличной форме. Я счастлив за Радамеля – очень рад, что он возвращается на прежний уровень», – сказал Гвардиола официальному сайту УЕФА.
- Первая встреча «Манчестер Сити» и «Монако» пройдет 21 февраля в Англии.
- Ответный матч состоится 15 марта.
Текстовая трансляция матча «Сити» – «Монако» закипит здесь
Главные истории о Лиге чемпионов
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте