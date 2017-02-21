Маленький принц. Будущий князь «Монако», за которым следит Хосеп Гвардиола

«Весь мир видит гениальность Силвы. Он не замешан в сексуальных скандалах, не выделяется необычной стрижкой, не дает комментариев, становящихся предметом обсуждений, не укрывается от налоговых служб. Он лишь демонстрирует талант, которым возрождает былую славу «Монако». Настоящий золотой рудник», – написал в колонке для L′Equipe бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. Специалиста вдохновил матч «Монако» и «ПСЖ», где португалец, забил в добавленное время и спас команду от поражения.

Первые шаги Силва сделал в кантере «Бенфики», ставшей для него más que un club – больше чем клубом, родным домом. Его семья из поколения в поколение болела за эту команду. За шустрым парнишкой тут же закрепилось прозвище Messizinho do Seixal (Маленький Месси из Сейшала). «Фернанду Шалана, которому я обязан столь почетному ярлыку, сыграл важную роль в моем становлении как игрока. Он много со мной работал в самые трудные периоды, заставил поверить, что могу выйти на высокий уровень. Когда один из лучших футболистов в истории клуба верит в тебя, это придает немыслимые силы и желание работать с еще большей отдачей», – отметил в интервью L′Equipe португальский полузащитник.

Бернарду быстро прогрессировал. Попав во вторую команду «Бенфики» в 2013 году, он провел 38 матчей, забил семь голов и стал лучшим игроком второго дивизиона. Жорже Жезуш, руководивший тогда клубом и критикуемый за нелюбовь к кантеранос, не устоял перед успехами 18-летнего виртуоза и пригласил его в основной состав. «Когда меня отправили играть слева в защите, понял, что будущего в клубе нет», – откровенно признался футболист.

Однако участие всего лишь в трех матчах принесло Силве звание чемпиона Португалии, Кубок страны и Кубок португальской Лиги. На чемпионате Европы U-19, где Португалия дошла до полуфинала, Бернарду попал в топ-23 игрока турнира по версии ФИФА наряду с нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, защитниками «Арсенала» Эктором Бельерином и «Атлетика» Эмериком Лапортом, полузащитником «ПСЖ» Андрианом Рабьо.

Тем временем, владелец «Монако» Андрей Рыболовлев после разговора с приятелем и агентом Силвы Жорже Мендешем, договорился о годовой аренде игрока с правом выкупа. Но уже через шесть месяцев Бернарду за 16 миллионов евро становится полноценным членом команды. Казавшееся рискованным решение руководства о подписании совсем неопытного футболиста не только оправдалось, но и воплотилось в одно из лучших вложений в истории клуба. Португалец отлично справился с заменой Лукаса Окампоса, зимой 2015 года перешедшего в «Марсель». В первом сезоне Силва отыграл 45 матчей, забил 10 голов и дошел с командой до четвертьфинала Лиги чемпионов. «Мой новый тренер Леонарду Жардим отлично ладит с молодежью, он оказал мне доверие и помог быстро адаптироваться», – рассказал Бернарду в интервью TSF.

На Евро U-21 в Чехии игра португальца, действующего на обоих флангах и мастерски владеющего мячом, поразила скаутов. Он дважды становился лучшим игроком встречи и вошел в символическую сборную турнира. Во многом благодаря ему Португалия дошла до финала со Швецией, который проиграла в серии пенальти. В национальной команде Силва был дирижером – больше заботился о том, чтобы доставить мяч нападающим.

В «Монако» же он действует иначе. Бернарду может играть на любой из трех позиций за нападающими. Так как рабочая нога португальца левая, Жардим ставит его на правый фланг, чтобы добавить больше хлопот сопернику. Он, безусловно, умеет играть на команду, отдавая немыслимые пасы, но голевое чутье и поставленный удар позволяют ему бить по воротам при первой же возможности. Гол на «Уэмбли» против «Тоттенхэма» (1:2) в Лиге чемпионов как нельзя лучше демонстрирует его стиль игры. «Я очень хочу снова видеть Бернарду в «Бенфике». Надеюсь, в будущем так и будет. С другой стороны, я горжусь тем, что наш футболист столь успешен за рубежом», – высказался бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии Нуну Гомеш в интервью Diário de Notícias.

В игре десятки «Монако» (в первом сезоне он носил майку с 15-м номером) можно отметить превосходное видение поля, действие в одно касание, грамотное расположение и креативность мысли. Главный недостаток – невысокий рост – Бернарду превращает в преимущество отточенной техникой и динамикой маневров. «Он чаще располагается на поле так, чтобы избежать прямых столкновений, затрудняя работу защитникам, не успевающим за его перемещениями. У него великолепный дриблинг», – прокомментировал спарринг с оппонентом левый защитник «Анже» Йоанн Андреу.

Похоже, что княжество нашло нового наследника принцу Альберту. В этом сезоне он провел уже 36 матчей, забив 9 мячей и сделав 7 голевых передач во всех турнирах. L′Equipe включила его в 11 лучших игроков Лиги 1 прошедшего года.

Имя португальского полузащитника «Монако» у всех на устах, и не исключено, что оно подорвет трансферное лето. В списке претендентов на парня значатся «Манчестер Юнайтед» (в Англии говорят об астрономической сумме в 80 миллионов евро), «Реал Мадрид» и, вероятно, «Манчестер Сити». «Гвардиола хорошо знает, кто такой Бернарду Силва. Он обожает игроков такого типа. Его игра заставляет влюбиться в футбол», – бразильский специалист Валдо (в прошлом игрок «Бенфики» и «ПСЖ») рассекретил одну из тем общения с главным тренером «Сити» во время матча «ПСЖ» и «Монако».

Другие тексты Евгении Лариошкиной:

Доктор Осьминог. Как Стивен Н’Зонзи отказался от денег АПЛ ради карьеры в топ-клубе

«Никто не хотел бы в 27 лет стать инвалидом». Как загибалась карьера Альваро Домингеса

Ниццеанец. Французская версия Марио Балотелли

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами