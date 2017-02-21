Дождь племени. Почему умирает великий «Атлетико»

Индейцы никогда не приручали змей. Ядовитая инъекция – страшная история при полной антисанитарии и неприятии спирта. Но племя Чоло рискнуло дважды. Оно пошло за опаснейшим трофеем, который охраняла целая стая рептилий. Парни выжили после первого укуса королевской кобры. После второго – начали смертельно гнить.

Два сверхобидных поражения в финалах Лиги чемпионов (после чуда Рамоса и в серии пенальти) сломали главное оружие «Атлетико» – характер. Аморальная группировка Диего разочаровалась в справедливости. Даже все убийственные подкаты в мире, вся кровь, пот и сплоченность не гарантировали победы. Футбол и жизнь работают по другим принципам – мужики испытали психологический крах, как после расставания с первой любовью.

«Атлетико» разбил розовые очки, и Симеоне включил режим адаптации к суровой реальности: с прошлого лета аргентинец ставит новый футбол. Тактика мелкого фола сменилась контролем мяча (показатель взлетел до 56% времени с 49% в прошлом сезоне). Контратаки уступили место позиционному нападению (команда делает на четыре выпада меньше за матч) и развитию стандартов. Но ресурсов явно не хватает.

Главная проблема – отсутствие пасующего центрального защитника. «Атлетико» плетется во второй половине Примеры по скорости выхода в атаку, потому что Годин и компания посредственны в диагоналях и проникающих передачах. За мячом опускается Коке (или Сауль), что уменьшает ресурсы «индейцев» на чужой трети и полуфлангах. Продвигаться позиционно в таких условиях очень сложно, а на одних стандартах не выживешь.

Тем более, обилия статичных шансов мадридцы не получают. Они на 12-й строчке Ла Лиги по заработанным фолам на половине поля соперника (11,4 за матч) и еще ближе ко дну по голам со штрафных: всего 5 штук за 23 тура (12% от всех забитых мячей). У банды Симеоне не клеится даже с пенальти: команда смазала три четверти ударов с точки в чемпионате (6 из 8).

Вторая тактическая сложность – отсутствие мощного страйкера. Гризманн получал немало мячей за счет скидок от Манджукича или Торреса. Сегодня в помощниках у француза медленно увядающий Эль Ниньо и Гамейро, который застрял в процессе адаптации. Количество касаний Антуана снизилось на 11,2 за матч по сравнению с прошлым сезоном.

Племени требовалась свежая кровь, но в зимнее окно основательно усиливаются только везунчики или нувориши. На распродажу выставили сомнительных Сахо, Матьё и Батшуайи, а на большие торги у «Атлетико» просто не было бюджета: клуб накопил 42 миллиона евро трансферного дефицита за последний год.

К тому же расставание с кем-то из своих равнялось огромному кадровому риску: травматичность футболистов подскочила на 10% относительно предыдущих трех сезонов, а «Атлетико» по-прежнему вписан во все турниры. В физике переходного периода что-то пошло не так, и эта проблема метастазами разрушила трансферные возможности клуба и широкие маневры для ротации.

Невезение «Атлетико» проявилось не только в болячках и деньгах – реформация (и ожидаемые потери) команды совпала с самым лютым сезоном Примеры последней пятилетки. К стандартному набору из «Реала» и «Барселоны» прицепились инновационная «Севилья» и группа мощных андердогов от «Сосьедада» до «Лас-Пальмаса». Вместо законного третьего места «индейцы» настроились на суровую борьбу за зону Лиги чемпионов. Теперь испанская соковыжималка выдавливает и без того лишенную соков команду.

«Очевидно, что я не останусь в Мадриде до конца карьеры. Когда-нибудь я возглавлю «Интер», – грустно наблюдать, как создатель великой команды теряет силы и мотивацию. Мафия не выживает без дона – коррозия уже началась. Гризманн смотрит на чемоданы: пылить в «Атлетико» без Эль Чоло нет смысла, а «МЮ» проявляет предметный интерес. Вслед за лидером и отцом потянутся другие звезды.

Коршуны из Манчестера, Парижа и Лондона уже каркают над ослабленным вигвамом. Эти птицы безошибочно чуют смерть – великому «Атлетико» осталась пара конвульсий.

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