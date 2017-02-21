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Дождь племени. Почему умирает великий «Атлетико»

Дождь племени. Почему умирает великий «Атлетико»
Никита Басынин

28 мин. назад

Для банды Диего Симеоне пора копать братскую могилу.

Индейцы никогда не приручали змей. Ядовитая инъекция – страшная история при полной антисанитарии и неприятии спирта. Но племя Чоло рискнуло дважды. Оно пошло за опаснейшим трофеем, который охраняла целая стая рептилий. Парни выжили после первого укуса королевской кобры. После второго – начали смертельно гнить.

Два сверхобидных поражения в финалах Лиги чемпионов (после чуда Рамоса и в серии пенальти) сломали главное оружие «Атлетико» – характер. Аморальная группировка Диего разочаровалась в справедливости. Даже все убийственные подкаты в мире, вся кровь, пот и сплоченность не гарантировали победы. Футбол и жизнь работают по другим принципам – мужики испытали психологический крах, как после расставания с первой любовью.

«Атлетико» разбил розовые очки, и Симеоне включил режим адаптации к суровой реальности: с прошлого лета аргентинец ставит новый футбол. Тактика мелкого фола сменилась контролем мяча (показатель взлетел до 56% времени с 49% в прошлом сезоне). Контратаки уступили место позиционному нападению (команда делает на четыре выпада меньше за матч) и развитию стандартов. Но ресурсов явно не хватает.

Главная проблема – отсутствие пасующего центрального защитника. «Атлетико» плетется во второй половине Примеры по скорости выхода в атаку, потому что Годин и компания посредственны в диагоналях и проникающих передачах. За мячом опускается Коке (или Сауль), что уменьшает ресурсы «индейцев» на чужой трети и полуфлангах. Продвигаться позиционно в таких условиях очень сложно, а на одних стандартах не выживешь.

Тем более, обилия статичных шансов мадридцы не получают. Они на 12-й строчке Ла Лиги по заработанным фолам на половине поля соперника (11,4 за матч) и еще ближе ко дну по голам со штрафных: всего 5 штук за 23 тура (12% от всех забитых мячей). У банды Симеоне не клеится даже с пенальти: команда смазала три четверти ударов с точки в чемпионате (6 из 8).

Вторая тактическая сложность – отсутствие мощного страйкера. Гризманн получал немало мячей за счет скидок от Манджукича или Торреса. Сегодня в помощниках у француза медленно увядающий Эль Ниньо и Гамейро, который застрял в процессе адаптации. Количество касаний Антуана снизилось на 11,2 за матч по сравнению с прошлым сезоном.

Племени требовалась свежая кровь, но в зимнее окно основательно усиливаются только везунчики или нувориши. На распродажу выставили сомнительных Сахо, Матьё и Батшуайи, а на большие торги у «Атлетико» просто не было бюджета: клуб накопил 42 миллиона евро трансферного дефицита за последний год.

К тому же расставание с кем-то из своих равнялось огромному кадровому риску: травматичность футболистов подскочила на 10% относительно предыдущих трех сезонов, а «Атлетико» по-прежнему вписан во все турниры. В физике переходного периода что-то пошло не так, и эта проблема метастазами разрушила трансферные возможности клуба и широкие маневры для ротации.

Травма Година

Невезение «Атлетико» проявилось не только в болячках и деньгах – реформация (и ожидаемые потери) команды совпала с самым лютым сезоном Примеры последней пятилетки. К стандартному набору из «Реала» и «Барселоны» прицепились инновационная «Севилья» и группа мощных андердогов от «Сосьедада» до «Лас-Пальмаса». Вместо законного третьего места «индейцы» настроились на суровую борьбу за зону Лиги чемпионов. Теперь испанская соковыжималка выдавливает и без того лишенную соков команду.

«Очевидно, что я не останусь в Мадриде до конца карьеры. Когда-нибудь я возглавлю «Интер», – грустно наблюдать, как создатель великой команды теряет силы и мотивацию. Мафия не выживает без дона – коррозия уже началась. Гризманн смотрит на чемоданы: пылить в «Атлетико» без Эль Чоло нет смысла, а «МЮ» проявляет предметный интерес. Вслед за лидером и отцом потянутся другие звезды.

Антуан Гризманн, Диего Симеоне

Коршуны из Манчестера, Парижа и Лондона уже каркают над ослабленным вигвамом. Эти птицы безошибочно чуют смерть – великому «Атлетико» осталась пара конвульсий.

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