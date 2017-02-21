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Sky Sport Italia: Бонуччи не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Порту» из-за ссоры с Аллегри

Sky Sport Italia: Бонуччи не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Порту» из-за ссоры с Аллегри
Eurosport

58 мин. назад

Защитник выругался в адрес тренера во встрече против «Палермо».

Выездной матч 1/8 Лиги чемпионов против «Порту» итальянец посмотрит с трибун. Поводом для отстранения послужил эпизод на последней минуте матча Серии А с «Палермо», когда Бонуччи выругался в адрес Аллегри. Главный тренер «бьянконери» не заявил игрока для встречи на «Драгау», так как не считает, что в команде не существует неприкасаемых.

В старте Леонардо Бонуччи заменит Джорджо Кьеллини, который полностью восстановился от травмы.

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