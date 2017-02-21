Eurosport
Клаудио Браво остался в запасе на игру с «Монако»
Команды встречаются на «Этихаде» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Джон Стоунз, Николас Отаменди, Фернандиньо, Яя Туре, Лерой Сане, Давид Сильва, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро.
«Монако»: Даниэль Субашич, Камил Глик, Андреа Раджи, Бенжамен Менди, Джибриль Сидибе, Фабиньо, Тьемуэ Бакайоко, Тома Лемар, Бернарду Силва, Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао.
Матч начнется в 22:45 мск.
Текстовая трансляция матча «Манчестер Сити» – «Монако»
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