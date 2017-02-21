AFP

«Сити» обыграл «Монако», команды забили 8 голов

«Сити» обыграл «Монако», команды забили 8 голов
Eurosport

1 час назад

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Монако» раззабивались – 5:3.

«Манчестер Сити» – «Монако» – 5:3

Голы:

1:0 – Рахим Стерлинг, 26'

1:1 – Радамель Фалькао, 32'

1:2 – Килиан Мбаппе, 40'

2:2 – Серхио Агуэро, 58'

2:3 – Радамель Фалькао, 61'

3:3 – Серхио Агуэро, 71'

4:3 – Джон Стоунз, 77'

5:3 – Лерой Сане, 82'

Незабитый пенальти:

Радамель Фалькао («Монако»), 50' (вратарь)

  • «Манчестер Сити» не проигрывает уже в девяти домашних матчах ЛЧ подряд.
  • «Монако» выиграл все 3 дуэли у английских клубов в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Ответный матч состоится 15 марта в Монако.

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