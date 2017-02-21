AFP
«Сити» обыграл «Монако», команды забили 8 голов
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Монако» раззабивались – 5:3.
«Манчестер Сити» – «Монако» – 5:3
Голы:
1:0 – Рахим Стерлинг, 26'
1:1 – Радамель Фалькао, 32'
1:2 – Килиан Мбаппе, 40'
2:2 – Серхио Агуэро, 58'
2:3 – Радамель Фалькао, 61'
3:3 – Серхио Агуэро, 71'
4:3 – Джон Стоунз, 77'
5:3 – Лерой Сане, 82'
Незабитый пенальти:
Радамель Фалькао («Монако»), 50' (вратарь)
- «Манчестер Сити» не проигрывает уже в девяти домашних матчах ЛЧ подряд.
- «Монако» выиграл все 3 дуэли у английских клубов в плей-офф Лиги чемпионов.
- Ответный матч состоится 15 марта в Монако.
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