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В основе «Байера» выйдет 17-летний мальчишка, не забивший в 13 матчах Бундеслиги ни одного гола

В основе «Байера» против «Атлетико» выйдет 17-летний мальчишка
Eurosport

30 мин. назад

Стартовые составы «Байера» и «Атлетико» ин да хаус.

«Атлетико» начнет матч в следующем сочетании:

Мойя, Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Сауль, Гамейро

Состав «Байера» выглядит следующим образом:

Бернд Лено, Венделл, Александр Драгович, Эмер Топрак, Беньямин Хенрикс, Кевин Кампль, Юлиан Брандт, Карим Беллараби, Чарльз Арангис, Хавьер Эрнандес, Кай Хаверц

  • Каю Хаверцу 17 лет. Он сыграл уже 13 матчей в Бундеслиге и отдал 4 ассиста.
  • Матч начнется в 22:45 (мск).
  • Он пройдет на домашней арене «Байера».

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