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В основе «Байера» выйдет 17-летний мальчишка, не забивший в 13 матчах Бундеслиги ни одного гола
Стартовые составы «Байера» и «Атлетико» ин да хаус.
«Атлетико» начнет матч в следующем сочетании:
Мойя, Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Сауль, Гамейро
Состав «Байера» выглядит следующим образом:
Бернд Лено, Венделл, Александр Драгович, Эмер Топрак, Беньямин Хенрикс, Кевин Кампль, Юлиан Брандт, Карим Беллараби, Чарльз Арангис, Хавьер Эрнандес, Кай Хаверц
- Каю Хаверцу 17 лет. Он сыграл уже 13 матчей в Бундеслиге и отдал 4 ассиста.
- Матч начнется в 22:45 (мск).
- Он пройдет на домашней арене «Байера».
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