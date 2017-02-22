Лисопад. Почему пропали лидеры «Лестера» Рияд Марез и Джейми Варди

Осведомленность соперников

В конце сентября Жозе Моуринью предупредил знакомых из «Порту»: «Лестер» очень опасен в контратаках, а Джейми Варди – просто лучший контратакующий игрок Премьер-лиги. Не самые ценные сведения (стиль игры «лис» изучили еще в конце прошлого сезона), но показательно, что именно португалец лучше всех подстроился под сильные качества чемпионов и заразил этим Англию.

В матче за Суперкубок Моуринью дал персональное задание крайним защитникам: только один из них подключается в атаку, второй – ориентирован на контрвыпады «Лестера». Такой осторожный подход «МЮ» оставил Варди сразу против трех соперников во время быстрых отрывов. В начале февраля Жозе развил стратегию: его команда провела на своей трети поля 27% времени (по сезону – 23%), опасаясь рывков Джейми за спину. «Мы начали матч с двумя линиями по четыре человека, чтобы обеспечить стабильность в защите. Наши вингеры действовали глубже обычного и располагались ближе к центральным полузащитникам. Мы не хотели оставлять им пространство позади обороны, особенно когда увидели в составе Варди, Мусу, Мареза и Окадзаки», – рассказал Моуринью.

Единственной командой, сыгравшей против «Лестера» в смелом стиле прошлого сезона, стал «Манчестер Сити». Результат – сокрушительные 4:2 с хет-триком Варди (60% его голов в кампании). В остальном противники предпочитают защищаться низким блоком, о чем свидетельствует снижение качества ударов «лис»: в прошлом сезоне команда била из пределов штрафной в 55% случаев (пятое место в лиге), в этом – всего 47% (17-е место в лиге).

Индивидуальные приспособления

После ноябрьского поражения от «Уотфорда» Клаудио Раньери отметил: «Соперники действуют очень осторожно с Марезом. Когда он получает мяч, на нем уже висят двое игроков. Если ему удается принять мяч – подлетает третий».

Знакомство с главной фишкой алжирца – обработка мяча, финт и смещение в центр – не прошло бесследно: в этом сезоне Рияд обводит соперников 2,1 раза за игру, в прошлом сезоне этот показатель составлял 3,5. Успешность дриблинга Мареза тоже рухнула вниз: 41,5% против 51,4% в чемпионской кампании.

Отсутствие полезных партнеров

Продажей Н’Голо Канте, как правило, объясняются проблемы «Лестера» без мяча: команда защищается высоко и сжимает пространство, за которое отвечал француз – при этом медлительным Хуту и Моргану забрасывают передачи за спину. На атакующем потенциале уход Канте отразился в равной степени: если в чемпионском сезоне Марез отлынивал от обязанностей по обороне, зато принимал мячи в высоких позициях (Н’Голо страховал фланг и развязывал руки Рияду), то сейчас лень алжирца не компенсируется исключительными качествами партнера. Иными словами, Марез получает меньше возможностей для контратак, а его недисциплинированность вредит «Лестеру» гораздо сильнее.

Не лучшая форма Синдзи Окадзаки и эксперименты с Исламом Слимани в нападении лишили лидеров «Лестера» еще одного ценного напарника: в прошлом сезоне японец провел 60,6% игровых минут и 28 раз выходил в старте, в этом лишился прежнего доверия Раньери – 42,6% игровых минут и всего 8 выходов в основе.

Для Варди Окадзаки был идеально дополняющим партнером в атаке: стягивал или уводил защитника умным движением, за счет чего освобождал пространство Джейми. Открывания Синдзи облегчали жизнь не только Варди, но и Марезу: японец открывал линию паса на Рияда, а также смещался к его флангу и блокировал ближнего опорника, благодаря чему Марез без сопротивления проходил в центр. Без Окадзаки вингер уже не может предложить фирменных передач вразрез: 0,4 за матч в прошлом сезоне, всего 0,2 – в этом.

Потеря уверенности

В попытках объяснить спад Мареза и Варди легко увлечься статистикой, но забыть о самом главном: не знающего страх «Лестера» больше нет. Только на прошлой неделе Раньери признал: его нападающие «чего-то» боятся, поэтому им следует перезагрузиться и не забивать голову лишними вещами. По ходу сезона это настроение отлично передал еще один инсайд Клаудио: Варди перестал забивать даже на тренировках.

Контраст между двумя кампаниями олицетворяют не только результаты «Лестера», но и темы, которым итальянец посвящает пресс-конференции перед игрой. На аналогичной отсечке прошлого сезона Раньери уверял, что клуб не продаст Мареза и Варди в топ-клубы; сейчас Клаудио намекает, что может скинуть неэффективных звезд в резерв, чтобы спасти сезон и сохранить лицо перед боссами.

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