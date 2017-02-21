Аллегри: «Бонуччи не сыграет с «Порту» из-за неуважения к «Ювентусу», команде и болельщикам»

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом» пройдет без участия Леонардо Бонуччи. Главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри подтвердил и объяснил отсутствие игрока. «Бонуччи завтра останется на трибуне. Это не значит, что он стал частью большой сделки. Это произошло из-за неуважения к «Ювентусу», команде и болельщикам. Это правильное решение по отношению к ним.

Дело закрыто. Лео понял ситуацию, как умный парень и важный игрок для «Ювентуса». Это момент, который будет полезен на будущее. Это правило жизни – кто-то должен платить», – заявил Аллегри Football-italia.

Встреча между «Порту» и «Ювентусом» состоится на «Драгау» и начнется в 22:45 мск.

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