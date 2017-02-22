AFP
«Атлетико» перестрелял «Байер» в Леверкузене
Мадрицы выиграли первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:2.
Голы:
0:1 – Сауль Ньигес, 17'
0:2 – Антуан Гризманн, 25'
1:2 – Карим Беллараби, 25'
1:3 – Кевин Гамейро (пенальти), 59'
2:3 – Стефан Савич (автогол), 68'
2:4 – Фернандо Торрес, 86'
- Все семь ассистов в матчах за «Атлетико» Кевин Гамейро отдал на Гризманна.
- «Атлетико» прервал 8-матчевую домашнюю беспроигрышную серию «Байера» в Лиге чемпионов.
- Ответный матч состоится 15 марта.
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