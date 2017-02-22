Eurosport
Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в ЛЧ
Француз обошел Луиса Арагонеса и вышел в лидеры гонки.
Нападающий «Атлетико» отметился забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (4:2).
Гол стал для француза 13-м в футболке мадридцев в ЛЧ и по этому показателю он опередил Луиса Арагонеса, на счету которого значится 12 точных ударов.
- Гризманн делит с Кевином Гамейро звание лучшего бомбардира «Атлетико» в Примере-2016/17 (по 9 голов).
- Француз выступает за мадридцев с 2014 года.
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