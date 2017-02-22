Eurosport

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в ЛЧ

Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Француз обошел Луиса Арагонеса и вышел в лидеры гонки.

Нападающий «Атлетико» отметился забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (4:2).

Гол стал для француза 13-м в футболке мадридцев в ЛЧ и по этому показателю он опередил Луиса Арагонеса, на счету которого значится 12 точных ударов.

  • Гризманн делит с Кевином Гамейро звание лучшего бомбардира «Атлетико» в Примере-2016/17 (по 9 голов).
  • Француз выступает за мадридцев с 2014 года.

Все новости Лиги чемпионов

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
1 102 просмотров16 ч
Запоздалый дубль Гецлафа и жареные «утки», которыми пообедали «койоты»
 141 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться