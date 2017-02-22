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«Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результивный матч 1/8 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результивный матч 1/8 финала ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Команды настреляли друг другу восемь мячей.

Первая встреча горожан и монегасков в 1/8 финала Лиги чемпионов стала самой результативной для этой стадии турнира. «Манчестер Сити» выиграл на своем поле 5:3, проигрывая по ходу встречи 2:3.

«Монако» впервые пропустил пять голов в рамках ЛЧ.

  • Ответный матч пройдет в Монако на стадионе «Луи II» 15 марта.
  • Для выхода в следующий круг монегаскаскам необходимо забить дважды и не пропустить.

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