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«Манчестер Сити» и «Монако» сыграли самый результивный матч 1/8 финала ЛЧ
Команды настреляли друг другу восемь мячей.
Первая встреча горожан и монегасков в 1/8 финала Лиги чемпионов стала самой результативной для этой стадии турнира. «Манчестер Сити» выиграл на своем поле 5:3, проигрывая по ходу встречи 2:3.
«Монако» впервые пропустил пять голов в рамках ЛЧ.
- Ответный матч пройдет в Монако на стадионе «Луи II» 15 марта.
- Для выхода в следующий круг монегаскаскам необходимо забить дважды и не пропустить.
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