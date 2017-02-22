Давай, Рама. Как Фалькао вернулся на топ-уровень

Родился в трудное время в трудном месте, проявил характер и поднялся со дна. Большинство историй о латиноамериканских футболистах, которые уехали завоевывать Европу, выглядят одинаково. Радамель Фалькао обретал инстинкты убийцы в колумбийском «Лансерос Бояка», но почти сразу свалил оттуда на родину Марадоны и Месси. «Ривер Плейт» любезно принял тогда еще тигренка Радамеля и вскармливал его вплоть до отъезда в Португалию.

Фалькао очутился в рассаднике талантов «Порту», в окружении Халка, Хамеса Родригеса и Жоау Моутинью, и расцвел. В составе «драконов» он забивал почти в каждом матче, провел рекордные 17 голов за сезон Лиги Европы и вот это вот все. Потом был период в «Атлетико» Симеоне, который принес Радамелю всемирную известность и статус эпохального форварда.

Казалось бы, вот он, реальный шанс уехать в топ-клуб, но колумбиец выбирает бурно развивавшийся тогда проект Дмитрия Рыболовлева и теплый климат микрокоролевства. Все начинается успешно: уже окрепший тигр клепает голы, но страшнейшая травма крестообразных связок и выбивает Радамеля из строя почти на год. ЧМ-2014 тоже мимо.

Долгий процесс восстановления и возвращения былых кондиций затягивался, но «Манчестер Юнайтед» все равно рискнул и подписал его на правах аренды. Если постравматический период был трудным и тяжелым, то время, проведенное в «МЮ», худшее в карьере Радамеля. Выходы на поле на несколько минут, промахи с полуметра по пустым воротам, ссылка в молодежную команду – жесть.

Возвращать былую мощь Фалькао уехал в синюю часть Лондона, где остро нуждались в дополнительной опции, на случай травмы или дисквалификации Диего Косты. На Радамеля возлагали большие надежды, а он только и делал, что боролся со своими проблемными коленями, а не играл в футбол. Десять неполных матчей за сезон и всего один гол – удивительно, что его не номинировали на «Золотой мяч». Падение ниже было невозможно: либо последняя попытка в «Монако», либо скоропостижное завершение карьеры. Фалькао выбрал первое.

Сезон на повторную адаптацию в команде и поиск себя в новой старой роли – и вот он. Он вернулся. 20 голов в 26 играх, капитанская повязка на плече и «Манчестер Сити» по другую сторону баррикад. Гениальный момент для глобального возвращения в головы людей образа смертоносной машины по забиванию голов.

Этот матч стал матчем Радамеля: завершение рыбкой после навеса с фланга, незабитый пенальти, упущенный момент при счете 4:3 и шедевральный гол, который, хоть и не уберег Монако от поражения, но в памяти, как и его автор, останется надолго.

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