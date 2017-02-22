Бедный Саша. 5 героев и злодеев огненного махача «Байера» и «Атлетико» в Лиге чемпионов

Сауль (герой)

Два года назад «Байер» лихо прессинговал «Атлетико» в домашней игре, мадридцы отбивались, и команды совсем забыли о воротах. На этот раз леверкузенцы вышли на игру с таким же планом, реализовать который помешали многочисленные обрезки на чужой половине поля. Мадридцы за счет длинных передач разрывали оборону «Байера»: Гризманн пробил во вратаря, Венделл пальнул в перекладину, едва не организовав самострел.

У Сауля все получилось идеально. Полузащитник забивает редко (до этого матча всего два мяча в сезоне), зато всегда по красоте. Особенно он любит немецкие команды. Весной прошлого года угостил «Баварию», а теперь прокомпостировал «Байер».

Помимо гола, 22-летний полузащитник очень полезно отыграл на команду: Сауль выиграл шесть единоборств, блокировал три удара и классно прессинговал.

Александар Драгович (злодей)

Прошлым летом леверкузенцы отвалили 15 миллионов евро киевскому «Динамо» за центрального защитника, который регулярно устраивал привозы в чемпионате Украины. На фоне гремучего «Атлетико» его невысокий уровень подтвердился – из-под Драговича забил Сауль, а вскоре срезка Саши на Гамейро привела ко второму голу.

После перерыва леверкузенцы стартовали мощно и Беллараби один мяч отыграл.

А вскоре Драгович сделал хет-трик результативных ошибок. Австрийцу можно лишь посочувствовать, что фол на Гамейро случился за пределами штрафной, но судья дал пенальти.

Антуан Гризманн (герой)

За четыре предыдущих матча с «Байером» француз не забил ни разу, и сильно старался торпедировать Лено. На пару с земляком Гамейро он расщеплял оборону «Байера» при помощи скоростных рывков, и Гризманн в одном из таких прорывов забил второй мяч с передачи Кевина. Идеальное взаимопонимание.

Кевин Гамейро (герой)

Нападающий набрал сумасшедший темп: на выходных он отоварил хет-триком за пять минут «Спортинг», а теперь забил важнейший мяч в Леверкузене. Француз не только постоянно удирал от защитников, но и регулярно помогал команде при стандартах. В том числе и за это он получил от WhoScored оценку 8,9.

Стефан Савич (злодей)

Черногорец провел хороший матч. Во время подач леверкузенцев в штрафную «Атлетико» вместе с Хименесом выпихивал мяч обратно и, как обычно, гонял на стандарты. Стефану не повезло, что он был рядом, когда Мойя неудачно отбил мяч прямо в него после прострела с фланга.

На последних минутах Торрес ворвался за спину несчастному Драговичу и свел шансы леверкузенцев на четвертьфинал к минимуму.

«Байер» – «Атлетико» – 2:4

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