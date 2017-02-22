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Хосеп Гвардиола: «Если не забьем «Монако» в ответном матче, то вылетим из Лиги чемпионов»

Гвардиола: «Если не забьем «Монако» в ответном матче, то вылетим из Лиги чемпионов»
Eurosport

17 мин. назад

Главный тренер «Манчестер Сити» не уверен, что его команда не пропустит.

«В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам неплохие шансы. Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в матче против «Монако».

Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли «Монако» в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем на выезде, то вылетим из турнира.

Если есть команда, которая способна забивать тысячи миллионов голов, то это «Монако». У этой команды быстрые игроки, она атакует большими силами. Мы совершали ошибки, но главное – не сдавались», – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

  • «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 5:3.
  • Ответный матч команд пройдет 15 марта в Монако.

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