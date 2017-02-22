Хосеп Гвардиола: «Если не забьем «Монако» в ответном матче, то вылетим из Лиги чемпионов»

«В этом противостоянии еще все впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам неплохие шансы. Хотел бы я увидеть, сколько команд смогло бы не пропустить в матче против «Монако».

Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли «Монако» в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьем на выезде, то вылетим из турнира.

Если есть команда, которая способна забивать тысячи миллионов голов, то это «Монако». У этой команды быстрые игроки, она атакует большими силами. Мы совершали ошибки, но главное – не сдавались», – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 5:3.

Ответный матч команд пройдет 15 марта в Монако.

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